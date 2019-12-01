The Simpsons'ın yapımcısı Al Jean, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile dizinin sona ereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ​Dizinin müziklerini yapan Danny Elfman, geçtiğimiz günlerde dizinin final yaparak ekranlara veda edeceğini söylemişti. Metro'ya konuşan Jean, "Mr. Elfman'a saygısızlık yapmak istemem ancak önümüzdeki yıl 32. sezonu yapıyoruz ve ondan sonra da durmaya niyetimiz yok" dedi. Tracey Ullman Show’un bir parçası olarak önceleri kısa bölümler halinde yayınlanmaya başlayan popüler animasyon çizgi film, izleyenlerin yoğun ilgisi üzerine komedi dizisi olarak 1989 yılında TV’lerde yayınlanma başlamıştı. Dizi, yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren hem ABD'de, hem de ülkemizde hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olmayı başarmıştı.









The Simpsons (Simpsonlar), Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin komik yaşantısını konu alır. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini alaylı bir şekilde anlatmaktadır.





Aile, Groening tarafından prodüktör James L. Brooks ile önce bir dakikalık kısa animasyon serisi olarak tasarlandı. Groening, disfonksiyonel bir aile oluşturdu ve ailedeki karakterlere kendi ailesindeki üyelerin adını verirken, kendi adının yerine ise Bart adını kullandı. Kısa gösteriler, 19 Nisan 1987'de The Tracey Ullman Show'un bir parçası oldu. Üç sezon yayımlandıktan sonra skeç yarım saatlik altın saatler şovu olarak geliştirildi ve bir sezonda (1989-1990) İlk 30 reyting listesinde yer alan ilk Fox dizisi olarak kanalın ilk hitlerinden oldu. Uzun metrajlı film olan Simpsonlar: Sinema Filmi, 26 ile 27 Temmuz 2007 tarihlerinde dünya genelinde sinemalarda gösterildi ve dünya çapında 527 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Homer Simpson

Simpsonlar, ilk yayımlandığı günden itibaren 25 Primetime Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Time dergisinin 31 Aralık 1999 tarihli sayısında dizi, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi olarak adlandırıldı ve 14 Ocak 2000'de Simpson ailesi, Hollywood Bulvarı'nda bir yıldız ile ödüllendirildi. Simpsonlar, en uzun süredir yayımda olan Amerikan sit-comu, en uzun süredir yayımda olan Amerikan animasyon programı ve 2009'da Gunsmoke'u geçerek en uzun süredir yayımda olan altın saatler eğlence dizisidir. Birçok yetişkin odaklı animasyon durum komedisi, Simpsonlar'ca etkilenirken, Homer'ın ünlemi "D'oh!", İngilizce sözlüğe eklendi.