Dijital film ve dizi izleme platformu Netflix’te yayınlanan The Waalking Dead 11. ve son sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Yıllardır en çok izlenen yapımların arasında yer alan dizinin son sezonuna ait görsellerde dizinin kadrosuna yeni oyuncuların katıldığı dikkat çekerken, The Waalking Dead 11. sezon ne zaman başlayacak? sorusu da daha sık sorulmaya başlandı…

THE WAALKİNG DEAD 11. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

The Waalking Dead’in 11. sezonu 22 Ağustos’ta başladı. İddialara göre ise dizi ilk 8 bölümün ardından dizi kısa bir ara verecek.

THE WAALKİNG DEAD NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak. Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak.

THE WALKİNG DEAD DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çatışmada yaralanan polis Rick Grimes, komaya girer ve insan eti şöhretiyle hayatta kalanlara saldıran ölümsüzlerin yaşadığı kıyamet dünyasında uyanır. Hayatta kalanların büyük şehirlerde toplandığını açıklayan Morgan ve oğlu Duane ile tanıştıktan sonra Rick, karısı Lori ve oğlu Carl'ı bulmayı umduğu en yakın şehir merkezi olan Atlanta'ya doğru yola çıkar

Atlanta'nın zombiler tarafından işgal edildiğini ve onu karısını kaybeden yaşlı bir adam olan Dale, kızı Sophia'yla birlikte genç ve nevrotik Carol'ın da aralarında bulunduğu bir grup kurtulanla tanıştıran genç Glenn Rhee tarafından kurtarıldığını keşfeder. İki kız kardeş Amy ve Andrea, Allen ve Donna ikiz çocukları Billy ve Ben ile ve ailesi zombiler tarafından öldürülen tamirci Jim.

Rick, karısı ve oğlunun yanı sıra, Lori ile bir ilişkiye giren ve şimdi eski arkadaşının varlığına takıntılı olan ve onu öldürmeye çalışacak kadar ileri giden polis arkadaşı Shane'i bulur. Ancak bunu yapamadan, küçük Carl Shane'i vurarak onu öldürür. Bir grup zombi, kendisi ölümsüz olan Amy ve Jim'e saldırır ve Rick'in liderliğindeki bir avuç yaşayacak yeni bir yer aramaya zorlanır.