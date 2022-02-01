The Walking Dead oyuncusunun trajik ölümü: Polis soruşturma başlattı

Posta.com.tr| Oyuncu Moses J Moseley, 31 yaşında hayatını kaybetti. Moseley’in ölüm nedeni hakkında polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

TMZ’ye konuşan bir aile üyesi, Moseley’nin cansız bedeninin Hudson köprüsü civarında bulunduğunu açıkladı. Birkaç gündür Moses’tan haber alamayan aile, yerel hastaneleri aradı ancak nerede olduğuna dair bir şey bulamadı.

Kayıp ilanı verildikten sonra, araç içi güvenlik sistemi kullanılarak arabası takip edildi ve cesedin olduğu nokta bulundu. Haber kaynağı, oyuncunun cesedinin bölgeye nasıl geldiğine dair aktif bir soruşturma yaptığını söyledi.

SİLAHLA VURULMUŞ!

Yapılan incelemede, aktörün silahla vurulma sonucu öldüğü düşünülüyor.

Aktörün menajeri Tabatha Minchew yaptığı açıklamada, “Onunla tanışan herkes tarafından sevilirdi. İnsanların gözlerindeki parlak bir ışıktı” dedi.

Moses kariyerine 2012 ve 2015 yıllarında The Walking Dead dizisinde Michonne'nin zombisi olarak başladı. Ardından HBO’daki Watchman’de rol aldı ve büyük çıkışını 2013’deki Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak filmiyle yaptı.

Trajik olayın ardından aktör için taziye mesajları yayınlandı. The Walking Dead'in resmi Twitter hesabından Moses’in bir fotoğrafı ve “Düşüncelerimiz ve dualarımız aile üyemiz Moses J Moseley için” mesajı yayınlandı.





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