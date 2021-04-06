Karakterlerin ekranda görünmediği videoda gelecek sezonun 22 Ağustos'ta başlayacağı açıklanıyor. Sevilen zombi dramasının son sezonu 24 bölüm sürecek. Ancak şu an için kaç parça halinde yayınlanacağı belli değil.

The Walking Dead, dün gece ekrana gelen sezon finalinde izleyicinin karşısına Negan'ı konu alan bir bölümle çıktı. Karakterin salgın öncesindeki hayatına da yer veren bölümde Negan'ın eşi Lucille olarak Jeffrey Dean Morgan'ın gerçek hayattaki eşi Hilarie Burton rol aldı.