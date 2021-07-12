The Witcher 2. sezon ne zaman geliyor?

Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi. ​Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.









WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.