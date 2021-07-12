Kültür & Sanat The Witcher 2. sezon ne zaman geliyor?

The Witcher 2. sezon ne zaman geliyor?

Kültür & Sanat

The Witcher 2. sezon ne zaman geliyor?

Netflix, WitcherCon'da The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi. ​Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.



WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.

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