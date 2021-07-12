The Witcher 2. sezon ne zaman geliyor?
Netflix, WitcherCon'da The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi. Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.
https://twitter.com/witchernetflix/status/1413552041071362048
WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.