Epic Games son dönemde Mega İndirim 2020 etkinliğiyle oyunseverlere indirimli ve ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu bağlamda ekip, son GTA 5’i oyuncular ücretsiz verdi ve hesabı olan tüm oyunseverlere 10 dolar indirim kuponu tanıdı. An Ancak dağıtılan 10 dolarlık indirim kuponu, fiyatı 14.99 dolar ve üzeri olan oyunlarda geçerli.

CD Projekt RED de Epic Games'in bu adımları karşısında The Witcher 3: Wild Hunt için küçük bir fiyat değişikliğine gitti ve indirim kuponunu geçersiz kılmak için oyunun fiyatını 14.98 dolara düşürdü. Durum böyle olunca da oyunseverler Epic Games’in indirim kuponunu kullanamadı.

Epic Games ve CD Projekt RED konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.



