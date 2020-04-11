CD Project RED’in açıklamalarına göre The Witcher 3: Wild Hunt bugüne kadar toplam 28,3 milyon kopya sattı. Oyunun en çok sattığı yıl çıkış yaptığı yıl olan 2015, ikinci en çok sattığı yıl ise önemli bir farkla geride bıraktığımız 2019 yılı oldu. 2019 yılındaki satışlarda Netflix dizisinin payı oldukça büyük.

The Witcher 3: Wild Hunt’ın yıllara göre satış rakamları şu şekilde:

2015 yılında 9.4 milyon

2016 yılında 4.1 milyon

2017 yılında 4.4 milyon

2018 yılında 3.5 milyon

2019 yılında 6.6 milyon

Witcher 3 çıkış yaptığı 2015 yılında ise en çok PlayStation 4 platformunda satış gerçekleştirdi. CD Project Red ayrıca 2019 yılında toplam 124 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini açıkladı. 2018'e göre %44'lük artış var.







