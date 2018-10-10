Bu flaş iddia İngiliz medyasına ait. Adı İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa ile anılan, Henry'nin ülkesinin takımlarından Monaco'nun başına geçmesi an meselesi.

Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle değişikliğin şart olduğunu ve artık Stade Louis II'yi Thierry Henry'ye emanet etmek...

41 yaşındaki Henry, Belçika Milli Takım'ında Roberto Martinez'in yardımcısı olarak görev alıyor.

Thierry Henry'de sorun çıkması durumunda Monaco'nun takımın başına getirmeyi istediği bir diğer aday ise Bordeaux'tan ayrılan Gus Poyet.

Bugün görevden alınması beklenen Leonardo Jardim, 5 sezon boyunca çalıştırdığı Monaco'yu 17 yıl sonra Ligue 1'de şampiyonluğa taşıdı. Jardim, Monaco kariyeri boyunca parlattığı yıldızları yüksek maliyetle satarak kulübe para kazandırdı.