Magazin Thione Ballago Seck hayatını kaybetti

Thione Ballago Seck hayatını kaybetti

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Thione Ballago Seck hayatını kaybetti

Senegalli şarkıcı Thione Ballago Seck, 66 yaşında başkent Dakar’da hayatını kaybetti.

14 Mart 2021, Pazar 20:20 Son Güncelleme:
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Thione Ballago Seck’in avukatı tarafından ulusal basına yapılan açıklamada, sanatçının tedavi gördüğü Fann Hastanesinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kariyerine 1970’lerde Afro-Küba tarzıyla Senegal kültürünü harmanlayan Baobab Orkestrası (Orchestre Baobab) ile başlayan Seck, 1980’lerde Senegal ve Gambiya’nın dans müziği olarak bilinen Mbalax türüyle birçok tarzı birleştiren Raam Daam grubunu kurdu. Şarkıcının en ünlü eserleri arasında "Allô Petit", "Orientissime" ve "Diaga" parçaları yer alıyor. Oğlu Wally Seck’in de müzikle uğraştığı Thione Seck, 40 yılı aşkın devam ettirdiği sanat yaşamında Youssou N’Dour, İsmael Lo ve Omar Pene ile Senegal müziğinin duayenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

AA

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