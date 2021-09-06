Türkiye THK Başkanı Cenap Aşçı'dan istifa kararı

THK Başkanı Cenap Aşçı'dan istifa kararı

Türkiye

THK Başkanı Cenap Aşçı'dan istifa kararı

Türk Hava Kurumu'na (THK) 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesini sundu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 22:44 Son Güncelleme:
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Ankara 9'ncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, 2019'da THK'ya Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı, bugün istifa dilekçesini verdi.

Aşçı'nın, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle kurumun ve şahsının yıpratılmasını gerekçe olarak gösterdiği ileri sürüldü.

ANKARA (DHA

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