Türkiye THK’den Kahramanmaraş’ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama

THK’den Kahramanmaraş’ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama

Türkiye

THK’den Kahramanmaraş’ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama

Türk Hava Kurumu (THK), "Yangın söndürme hizmeti halinde kullanılan söndürme uçağı, bugün saat 14.45 civarında yangına suyu boşalttıktan sonra kaza kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan 5 Rus ve 3 Türk görevli maalesef hayatını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 21:03 Son Güncelleme:
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THK, Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına müdahale ederken kaza kırıma uğrayan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı. THK’dan yapılan açıklamada, "Yangın söndürme hizmeti halinde kullanılan THK-CMC iş ortaklığının kiralama yoluyla temin ettiği BE-200 88450 kuyruk numaralı amfibik yangın söndürme uçağı bugün saat 14.45 civarında yangına suyu boşalttıktan sonra kaza kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan 5 Rus ve 3 Türk görevli maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.

’TEMİN EDİLEN 3 UÇAK İZMİR, ADANA VE ANTALYA BÖLGESİNE KONUŞLANDIRILMIŞTIR’

Açıklamada, uçakların THK- CMC iş ortaklığı ile kiralandığı belirtilerek, "2021 yılı orman yangınlarını söndürmede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü Mart 2021 tarihinde 5 uçaklık ihale açmıştır. Söz konusu ihaleye THK- CMC iş ortaklığı olarak 10 ton üzeri 3 uçak için teklif verilmiş, 29 Nisan 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhale teknik şartnamesine uygun olarak kiralama yöntemi ile temin edilen 3 uçak İzmir, Adana ve Antalya bölgesinde konuşlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

’8 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİR’

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"8 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Adana bölgesinde konuşlandırılan ve bugüne kadar yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan 2020 model BE 200 88450 kuyruk numaralı amfibik yangın söndürme uçağı bugün Kahramanmaraş/Osmaniye bölgesinde çıkan orman yangınında Orman Genel Müdürlüğü’nün direktiflerine uygun olarak söndürme faaliyetlerini yürüttüğü esnada elim hadise vuku bulmuş ve maalesef 8 görevli hayatını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden görevlilerimiz için üzüntümüz büyüktür. Kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Teknik ve adli incelemeler devam etmekte olup, incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

DHA

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