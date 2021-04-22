Thodex battı mı? Kripto para borsasında neler oluyor?

2 trilyon doları aşan günlük hacmiyle milyarlarca kişi tarafından takip edilen kripto paraların (Bitcoin, Ethereum, Ripple....) yatırımcı sayısı ülkemizde hızla artıyor. 5 milyondan fazla kişinin kripto para borsasında yatırım yaptığı belirtiliyor. Ancak denetlenmeyen ve bir düzenlemesi olmayan kripto piyasası tehlikeleri de barındırıyor. Olası risklere karşı geçen hafta Merkez Bankası, kripto paralarla alışverişi yasaklamıştı.

400 BİN YATIRIMCI

Bu alanda yeni düzenlemelerin de yapılması bekleniyordu. Tam da bu tartışmalar gündemdeyken son yaşanan olay, kripto piyasasındaki olası tehlikeyi gözlerönüne serdi. Olayın merkezinde ise 400 bine yakın kullanıcısı olan kripto para borsalarından Thodex var. İşlem hacmi 100 milyar lirayı bulan ve kısa bir süre önce yatırımcılara 2 milyon ‘Dogecoin’ dağıtma kararı alarak sesini duyuran platforma, önceki akşamdan beri giriş yapılamıyor.

ÇİFTLİK BANK'A BENZETİLDİ

Firmadan ise çelişkili açıklamalar geldi. İlk olarak 6 saat süreceği belirtilen bakım çalışmasının, son yapılan devir işlemi açıklaması ile 4-5 gün daha devam edeceği kaydedildi. Endişeli Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Olay, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Mağdurların bazılarının ‘Thodex’in battığı ve sahiplerinin yurtdışına kaçtığıyla’ ilgili paylaşımları ise dikkat çekti. Olayı ‘Çiftlik Bank’a benzetenler dahi oldu.