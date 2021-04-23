Türkiye Thodex kripto para vurgununda flaş gelişme: 78 kişi için yakalama kararı çıkarıldı

Thodex kripto para vurgununda flaş gelişme: 78 kişi için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye

Thodex kripto para vurgununda flaş gelişme: 78 kişi için yakalama kararı çıkarıldı

Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kaçmıştı. Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu 78 kişi için yakalama kararı çıkarıldı, 62'si yakalandı. İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu düzenlendi.

23 Nisan 2021, Cuma 10:20 Son Güncelleme:
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Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, kripto para alım satımı yaptığı piyasadan topladığı 2 milyar dolarla birlikte yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Thodex müşterileri firmanın mekezine gidince Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, ' Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti' dedi. Öte yandan Başsavcılık Thodex olayının ardından soruşturma başlattı.


THODEX OPERASYONU! 78 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

62 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy’deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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