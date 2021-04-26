Thodex skandalında yeni gelişme! Faruk Fatih Özer 4 ülkede aranıyor

Thodex şirketinin ortadan kaybolan sahibi Fatih Özer'in 4 ülkede arandığı bildirildi. 2 milyar dolarla 400 bin kişiyi mağdur eden Özer için bugün Tiran'da toplantı yapılacak.





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Thodex davasındaki son durumu CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk aktardı;

Bu olay çok geniş çaplı bir hale geldi. Ortada Fatih Özer 2 milyar dolarla ortadan kaybolan bir şirket yöneticisi var, büyük bir para var ve 400 bin mağdur var. Dolayısıyla Türkiye'de adım adım hem Türkiye'deki emniyet mensupları hem de uluslararası bir hal aldı bu.

Thodex şirketinin sahibi Fatih Özer 4 ülkede aranıyor. 2 milyar dolarla 20 Nisan'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği tespit edildi. Ama tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Fatih Özer 4 ülkede aranıyor. Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da.

Türkiye ekip çıkardı. Bugün Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye'den giden 5 kişilik bir ekip emniyet mensuplarıyla toplantı yapacaklar. Bugün Tiran'dalar. Aynı zamanda Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da da Türk teknik heyetler o noktada da toplantılar yapacaklar.

Adım adım iz sürülüyor Fatih Özer'i bulmak için. 400 bin kişi mağduriyet yaşıyor. Bir yanda Türkiye'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 ilde operasyonu sürdürüyor. Bir yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatımıştı. O soruşturma titizlikle sürüyor. Dün öneml gelişmeler yaşanmıştı. Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer ve abisi Güven Özer gözaltına alındı. Güven Özer Pendik'te saklandığı evde, Serap Özer ise Kocaeli'de gözaltına alındı.

ARANAN VAR MI?

Emniyet mensupları 11 kişiyi daha arıyor. Bir yandan şikayetler de gelmeye devam ediyor. Bazı yetkililerle konuştuk. Diyorlar ki bunlar tabi iddia. Soruşturma ve operasyon sürdüğü için iddia olarak nitelendiriyoruz ama bazı uzmanlar diyor ki: 'Thodex'in sahibi Fatih Özer soğuk cüzdanla çıkmış, gitmiş, kaçmış' diyorlar. Yani bir planla bu işi yürüttüğüne dair yorumlar da geliyor.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturmada 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis otobüsleriyle çıkarılarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.