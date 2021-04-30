Türkiye Thodex soruşturmasında Özer’in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı

Thodex soruşturmasında Özer’in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye

Thodex soruşturmasında Özer’in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer’in ifadelerine DHA ulaştı.

30 Nisan 2021, Cuma 00:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Özer kardeşler, firari Faruk Fatih Özer’in son günlerde işlerinin kötü gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü söylediğini anlattı. Özer’in 18 Nisan’da şirketin tüm belgelerini istediği de ifadelerde ortaya çıktı. 

ŞİRKETİN TÜM BELGELERİNİ YANINDA GÖTÜRDÜ 

Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti. Faruk Fatih Özer’in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi.

Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini yurt dışında ortak aradığını birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti. 

BENDEN HESAP AÇMAMI İSTEDİ, ONLARI KULLANDI 

Özer’in abisi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi.

Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Hilal ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi tutuklandıSon dakika: Kripto para şirketi Thodex vurgununda flaş gelişme!


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Virüsten beter
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan’dan önemli uyarı: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz