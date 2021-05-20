Türkiye Thodex soruşturmasında savcılık harekete geçti! İtiraz edildi...

Thodex soruşturmasında savcılık harekete geçti! İtiraz edildi...

Türkiye

Thodex soruşturmasında savcılık harekete geçti! İtiraz edildi...

Son dakika haberine göre; Thodex soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap'ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

20 Mayıs 2021, Perşembe 12:21 Son Güncelleme:
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Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle dün serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek, şüpheli Azap'ın tutuklanmasını talep etti. 

Halil Sadri YILMAZ / DHA


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