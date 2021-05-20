Thodex soruşturmasında savcılık harekete geçti! İtiraz edildi...

Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle dün serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek, şüpheli Azap'ın tutuklanmasını talep etti.

Halil Sadri YILMAZ / DHA

x



