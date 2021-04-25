Türkiye Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı

Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı

Türkiye

Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı

'Thodex' isimli şirketin kurucusu Fatih Faruk Özer, kripto para alım satım yaptığı piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmıştı. Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

25 Nisan 2021, Pazar 12:34 Son Güncelleme:
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Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonla Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 69'unun gözaltında olduğu öğrenildi. 11 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

'BENİ DE ÇARPTI' DEMİŞTİ

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Thodex müşterileri firmanın merkezine gitti. Özer’in ağabeyi Güven Özer, “Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti” demişti.

AĞABEYİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alınmıştı.

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