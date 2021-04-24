Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlamıştı. Ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi.

Operasyon yapılmadan bir gün önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kardeşi için “Bizi de vurup gitti” dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle “Konuşmak istemiyorum” diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.

SALI GECESİ GİTTİLER

Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy’deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Güven Özer’in, Kurtköy’deki Beyazavler Sitesi’nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, “En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı” dedi.

EN SON PAZAR GÜNÜ GÖRDÜM

Faruk Fatih Özer’in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi. Baba Özer şunları anlattı: “Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. ‘Dua edin’ dedi. ‘Bir tane ortak bulabilirim’ dedi.

Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak’taki evde kalıyordu.”

YATIRIMCILARIN PARASIYLA NASIL KAÇTI?

Yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in, yatırımcıların paralarını nasıl aldığı ise henüz netleşmiş değil. Ancak oluşturulan sisteme bakıldığında uzmanlar konu ile ilgili bazı tahminlerde bulunuyor. Buna göre yatırımcıların aldığı kripto paralar aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Thodex de kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hizmet veren bir aracı kuruluş konumunda. Burada da yatırımcılar kripto para almak için Thodex’e fiziki para yatırıyor. Yatırılan paralar aracı kurumun banka hesabında toplanıyor. İşte bu nokta bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre bu hesaplara yatırılan fiziki ya da kripto paralar şirket inisiyatifine bırakılmış oluyor. Özer’in de bu boşluktan faydalanarak yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardığı ve aldığı paralarla yurtdışına kaçmış olabileceği iddia ediliyor.

KİM BU FARUK FATİH ÖZER?

1993 doğumlu Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer Kocaeli’nde memurdu. Çocukluğu Darıca’da geçti. Lise 2’de okulu terk etti, çalışmaya başladı. Bilgisayara çok meraklıydı. Bilgisayarla internet üzerinden ilk yaptığı iş oyun sitesi kurmak oldu. Daha sonra da kripto para işine girdi. Kısa sürede büyük bir servete erişti. Ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer’i de yanına aldı.

Faruk Fatih Özer kullandığı lüks arabalar, iyi giyim-kuşamı, düzgün konuşmasıyla kısa sürede çok sayıda kişinin güvenini kazandı. Sosyal medya hesabından satın aldığı lüks yatlar ve otomobillerle fotoğraflarını paylaştıkça, kolay para kazanma heveslilerinden daha fazla para topladı. Son olarak Maslak’ta kiraladığı bir rezidansta kalıyordu.

SABAHA KADAR MESAJLAŞTI

Faruk Fatih Özer yurtdışına çıktıktan sonra ise whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdü. Özer mesajlarında “Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim” dedi. Mesajlar daha sonra kesildi.

"AĞLAMAYA BAŞLADI"

THODEX sistemi üzerinden binlerce lira para kaybeden mağdurlar ise gün boyunca şirketten yetkili birilerine ulaşmaya çalıştı. Mağdurlardan Caner Şen polis operasyonu yapıldığı sırada ağabey Güven Özer’i telefonla aradı. Caner Şen, “Güven’i görüntülü aradım. Telefonu açtı. Beni görünce ağlamaya başladı. ‘Her şey düzelecek merak etmeyin’ dedi. Sonra telefonu kapattı” dedi.

SOYLU AÇIKLADI: 31 MİLYON TL’SİNE EL KONDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin gündemine oturan Thodex olayına ilişkin “Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı” açıklamasını yaptı.