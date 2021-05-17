Ekonomi Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti

Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti

Ekonomi

Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten kişinin zararının giderilmesi için şirketin Kadıköy'de bulunan binasında haciz işlemi uygulandı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Kripto para borsası Thodex şirketinden alacağına karşılık bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğünce kabul görmesi üzerine, mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan binasına geldi.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği haciz işleminde içeride bulunan bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.

Yaklaşık 2 saat değer tespiti yapılan eşyaların muhafaza altına alınması işleminin, daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan, şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

AA

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