Thom Yorke, evinden canlı söyledi: Plasticine Figures
Radiohead grubunun solisti Thom Yorke, geçtiğimiz gün 'The Tonight Show'a evinden canlı bağlanarak, 'Plasticine Figures' adlı yeni şarkısını seslendirdi.
01 Mayıs 2020, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Corona virüs sebebiyle herkes gibi evinde zaman geçiren Radiohead grubunun solisti Thom Yorke, geçtiğimiz gün 'The Tonight Show'a evinden canlı bağlanarak, 'Plasticine Figures' adlı yeni şarkısını seslendirdi.
Jimmy Fallon'un sunduğu yaptığı ABD şovu, bu zor günlerde müzisyenlere canlı bağlanıp performanslarını yayınlıyor. Geçen gece yayınlanan The Tonight Show'un konuğu olan Thom Yorke, evinden Plasticine Figures şarkısını seslendirdi.
Bu arada Radiohead, corona virüs sebebiyle arşiv görüntülerini YouTube kanallarında paylaşıyor.