Ünlü oyuncu Thomas Jefferson Byrd vurularak öldürüldü

Ünlü yönetmen Spike Lee acı haberi alınca Instagram'dan bir paylaşım yaparak Thomas Jefferson Byrd'ün ölüm haberini duyurdu.

Atlanta'daki olayda Byrd'ün çok sayıda kurşun yarası aldığı açıklandı. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis yerde yatan ve tepki vermeyen Byrd'e ulaştı. Tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra Byrd hayatını kyabetti. Dedektifler olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Spike Lee "Sevgili kardeşimiz Thomas Jefferson Byrd dün gece Atlanta'da trajik bir cinayete kurban gittiği. Bunu duyurmaktan dolayı çok üzgünüm" diye yazdı.

Clockers'taki Errol Barnes karakteriyle dikkatleri çeken Byrd'ün öldürülmesininin ardından çok sayıda oyuncu da paylaşımlarıyla ünlü oyuncuyu andı.

Thomas Jefferson Byrd kimdir?

Spike Lee ve Thomas Jefferson Byrd

Thomas Jefferson Byrd, yönetmen Spike Lee ile birkaç kez çalışan Amerikalı bir karakter oyuncusuydu. 2003 Broadway'de Ma Rainey'nin Black Bottom yeniden canlandırmasındaki performansıyla Tony Ödülüne En İyi Öne Çıkan Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

1950 yılında doğan Thomas Jefferson Byrd'ün oynadığı filmler arasında "Set It Off", "Oyunun Galibi" "Clockers (Torbacı)", "Ray" "Red Hook Summer" dikkat çekmişti. Byrd ayrıca birçok TV dizisinde de rol aldı.