Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken maç öncesi yaşanan olay gündem oluşturmuştu. Galatasaray'ın 11'i yerine Galatasaray logosu olan bir tabloda Bayern Münih'in oyuncuları ekrana yansımıştı.

Maçtan sonra konu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sorulmuş ve tecrübeli çalıştırıcı, "Bayern Münih kadrosu, Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor. Ama bugün sahada galip gelen tüm oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ekranlara yansıyan görüntüye ilişkin Bayern Münih'in resmi hesaplarından da paylaşım yapıldıktan sonra Bayern'in yıldızı Thomas Müller de gülücük emojisi ile olaya reaksiyon gösterdi.







