Magazin Thomas Rhett dördüncü kez baba oluyor

Thomas Rhett dördüncü kez baba oluyor

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Thomas Rhett dördüncü kez baba oluyor

Thomas Rhett ve Lauren Akins çifti, dördüncü bebeklerini beklediklerinin müjdesini verdi. Eşinin hamile olduğunu açıklayan ABD'li şarkıcı, doğacak bebeklerinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaştı.

11 Mayıs 2021, Salı 15:18 Son Güncelleme:
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Dokuz yıl önce Lauren Akins ile dünyaevine giren şarkıcı Thomas Rhett,sosyal medya hesabından müjdeli bir haber verdi. Üç kızı olan olan Rhett, dördüncü kez ebeveyn olmaya hazırlandıklarını duyurdu. Mutlu haberi Anneler Günü'nde veren Thomas Rhett, "Ailemiz büyüyor" dedi.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Dördüncü çocuklarının cinsiyetinin de kız olduğunu açıklayan 31 yaşındaki şarkıcı, "Biz her zaman büyük bir Şükran Günü masası istemiştik" ifadelerini kullandı.

Thomas Rhett, "Kızımıza ne isim verirsek verelim dünyanın en şanslı insanlarıyız" dedi. Ünlü çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Mutlu bir evlilikleri olan Thomas Rhett-Lauren Akins çiftinin; Willa Gray, Ada James ve Lennon Love adında üç çocuğu bulunuyor.

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