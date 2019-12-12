Thomas Tuchel: Bize karşı oynamak zordur

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta takımının sergilediği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.

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Thomas Tuchel: Bize karşı oynamak zordur

Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli. Çok iyi bir maç oynadık" diyen Tuchel, Mbappe'nin performasının giderek daha iyi olduğunu ifade etti.

Tuchel, Galatasaray'ın karşılaşmaya birçok eksikle çıktığını hatırlatarak, "Kaliteli bir takım. Bugün bize karşı oynamak kolay değildi çünkü güvenerek oynadık. Taraftarlarımıza karşı oynamak hiç bir zaman kolay değil. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bize karşı oynamak zordur" şeklinde konuştu.

AA.

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