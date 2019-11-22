PSG'nin Lille ile oynayacağı maç öncesinde sakatlığı bulunan Neymar, takımdan ayrı kalmıştı. Maçta forma giyemeyecek olan Neymar, takımla kalmak yerine Madrid'e giderek bir tenis turnuvası olan Davis Cup'ı yerinde izlemeyi tercih etti.

Sakatlığı dolayısıyla sezon başında da uzun süre forma giyemeyen Neymar, iyileştikten sonra iyi bir performans göstermesine rağmen taraftardan tepki görmüştü.

Taraftardan gördüğü tepkiyle beraber PSG ile zaten zayıf olan bağları iyice kopma noktasına gelen Neymar, PSG'nin astronomik bonservis beklentisinden ötürü takımda kalmaya mecbur.









"Babası değilim"

Thomas Tuchel ise Neymar'ın sakatlığına rağmen Madrid'teki bir turnuvaya katılmasını hoş karşılamadı. Tuchel, "Neymar'ın Madrid'te olması hoşuma gitmedi ama ne yapabilirim ki? Babası değilim. Sadece teknik direktörüyüm" dedi.

Neymar'ın Real Madrid ve Barcelona'yla adı anıldığı için İspanya'da görünmesi de bu dedikoduları canlı tutuyor. Neymar'ın 2022 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor.