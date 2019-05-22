THY 10 bin kişi alacak

Aycı, “Doluluk oranlarımız yüzde 72-73’ler civarında. Bayramda bu oran yüzde 80’lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluk yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak uçuş sayımızla 1000’leri geçeceğiz” dedi.

TAŞINMANIN ARDINDAN

İstanbul Havalimanı’na taşınmanın ardından yapılacak istihdamla ilgili bilgi veren İlker Aycı,

“66 bin çalışanımız var. Yılbaşında 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Ancak yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek; ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdam planlıyoruz. Bu istihdam rekor olacak” diye konuştu.

HEDEFLERİ AŞTI

Taşınmanın ardından THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki hedefinin bir tık önünde gittiğini belirten İlker Aycı, şunları söyledi: “Ama bu bize yetmez. Yolcularımıza daha iyisini sağlamak zorundayız. Özellikle yazın ve bayramda konforlu, güvenli yolculuğu sağlayacak operasyon verimliliğini görmek istiyorum. Bu nedenle bu bayramda büyük bir imtihandan daha geçeceğiz.”



