THY, 23 Nisan’a özel gökyüzüne ay yıldız çiziyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını "TK1920" olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek. THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.