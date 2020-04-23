Bilim & Teknoloji THY, 23 Nisan’a özel gökyüzüne ay yıldız çiziyor

THY, 23 Nisan’a özel gökyüzüne ay yıldız çiziyor

Bilim & Teknoloji

THY, 23 Nisan’a özel gökyüzüne ay yıldız çiziyor

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.

23 Nisan 2020, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını "TK1920" olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek. THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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