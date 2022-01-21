Türkiye THY 49 uçuşu iptal etti

THY 49 uçuşu iptal etti

Türkiye

THY 49 uçuşu iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul’da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. THY’nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildi.

21 Ocak 2022, Cuma 19:44 Son Güncelleme:
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Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada "İstanbul’da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz"

Öte yandan THY’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.

DHA

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