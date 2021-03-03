Ekonomi THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Ekonomi

THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

03 Mart 2021, Çarşamba 21:02 Son Güncelleme:
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Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 330 günlük uçuşla Wideroe takip etti. Listenin 3. sırasında 322 uçuşla Air France, 4. sırasında 271 uçuşla DHL, 5. sırasında 239 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230 uçuşla KLM yer aldı.

Raporda günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 54,6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10'a giremediği kaydedildi.

AA

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