THY 86 yaşında

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 28 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 336 uçaklık modern filosuyla her gün yüz binlerce yolcuyu dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Operasyonlarına ilk olarak, "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan THY, 1943-1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarının temellerini attı.

Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte, bayrak taşıyıcı ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş 2 saat 40 dakika sürdü. Türk Hava Yolları, ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti.

THY, 1960'lı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturarak henüz o yıllarda Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlaması ile THY'nin başarı yolculuğu da hız kazandı.

Kuruluşunun 50. yılında (1983), 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren THY, bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı. Aynı dönemde, yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren şirket, her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu "Skylife" dergisini ilk kez 1983 yılında "THY Magazin" adıyla yayınladı.

THY, 2000'li yılların ilk döneminde küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Bayrak taşıyıcı, bu değişim sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı, kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve uçuş eğitimi alanlarında da diğer hava yollarına hizmet sunan bir marka konumuna geldi.

Uçuş ağını 2019 yılı itibarıyla 124 ülke ve 309 destinasyona kadar genişleten, yılda 75 milyonun üzerinde yolcu taşıyan bayrak taşıyıcı, 6 Nisan itibarıyla yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınarak daha güçlü bir yükseliş için büyük bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en genç uçak filolarından birine sahip olan ve operasyonlarını küresel havacılığın yeni merkezi İstanbul Havalimanı'nda sürdüren Türk Hava Yolları, 86. yılında dünyanın en iyi hava yolu şirketi olma yolculuğunu sürdürüyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tam 86 yıl önce 5 uçak ve 24 çalışan ile bu topraklarda başlayan gurur yolculuğumuz bugün 336 uçak ve 50 bin çalışan ile 124 ülkede devam ediyor. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. AA