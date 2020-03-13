THY 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını durdurdu

THY’den konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle: "Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.

Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır."

DHA