Ekonomi THY, Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

THY, Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Ekonomi

THY, Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

02 Nisan 2021, Cuma 02:06 Son Güncelleme:
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 31 Mart tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 406 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 366 uçuşla Lutfhansa, 4. sırasında 318 uçuşla Wideore, 5. sırasında 286 uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 286 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.

AA

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