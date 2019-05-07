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THY Basın Müşaviri Üstün: Masrafsız şekilde değiştirilebilecek

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerin 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebileceğini söyledi.

07 Mayıs 2019, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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THY Basın Müşaviri Üstün: Masrafsız şekilde değiştirilebilecek

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz."

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