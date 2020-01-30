Türkiye THY, Çin seferlerini azaltma kararını aldı

THY, Çin seferlerini azaltma kararını aldı

Türkiye

THY, Çin seferlerini azaltma kararını aldı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

30 Ocak 2020, Perşembe 14:13 Son Güncelleme:
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Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." ifadelerini kullandı.

Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

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