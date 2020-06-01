THY corona sonrası ilk uçuşunu bugün yapacak

Salgın nedeniyle uçuşlara ara verildiği İstanbul Havalimanı'nda, bugün ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Alınan tedbirler kapsamında havalimanının her noktasına sosyal mesafe kuralını anlatan bilgilendirme panoları konulurken, maskesiz havalimanına giriş yapılamayacak. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların vücut ısıları terminal girişinde bulunan termal kamera ile ölçüldü. Güvenlik kontrol noktasında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlemlenirken, güvenlik görevlileri daha önce elle yapılan üst arama işlemini corona virüs önlemleri kapsamında detektörle yapmaya başladı.

Check-in sırasında temas yok

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından alınan önemler kapsamında terminal içinde hijyen görevlileri çalışmalara başladı. Bu görevliler akıllı kasklarla habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin vücut ısılarını ölçecek. Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştirildi.

İlk uçuş Ankara'ya

Seyahat kısıtlamasının ardından bugün gerçekleştirilen ilk uçuşla yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle yeni önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında uçuşlar öncesi yolcuların ateşleri kabin görevlileri tarafından ölçülecek. Uçak içerisinde mevcut kabin ekibinin yanı sıra hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak.

Yeni önlemlerle ilk yolculuk

Bugün başlayacak iç hat seferlerinde yer alan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri olumlu buldu. Yolculardan Sabiha Maksim, "HES uygulamasını indirdim. Ankara'ya gidiyorum. Havalimanına taksiyle geldim, burada sosyal mesafe kuralı vardı. Çok güvenli, herhangi bir problem yaşamadım" dedi.

Antalya'ya giden Medihe Gürsoy ise, " Ailem Antalya'da, onların yanına gidiyorum. Onları ziyaret edip döneceğim. Havalimanında girişten check-in e kadar çok büyük önlem var. Şu an gayet iyi. Endişelendiğim bir durumum olmadı. Sosyal mesafe korunuyordu" şeklinde konuştu.

Bu sabah düzenlenen törende Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ayrıntıları anlattı.

"Taviz vermeyeceğimiz dört ana unsuru belirledik"

Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti: "Şu ana kadar İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon Havaalanı olmak üzere 5 büyük ilimizde 6 ilimizin sertifikasyon süreci tamamlandı. Bugün itibariyle faaliyetlerine başlıyorlar. Bugünden itibaren havalimanındaki girişten varış noktasındaki çıkışa kadar yolculuğun tüm noktalarında izolasyon odaklı bir döneme geçiyoruz. Salgına karşı asla taviz vermeyeceğiz dört ana unsuru belirledik. Herkesin maske takması, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanların riske uygun teçhizat kullanmasıdır. Havalimanımızda belirlenecek trafik kapsamında slot planlamalarını da tamamladık. Bu sayede uçuşlar arasındaki sosyal mesafe kuralımız da olacak. Yolcu sertifikasyonunu asgari düzeyde tutacağız. Uçuş ekibinin yanı sıra uçakta hijyen ekibi de olacak. Havalimanına toplu taşıma ile gelen yolcular sosyal mesafe ve maske kuralına göre oturacak. Toplu taşımadan gelişlerden temassız ateş ölçmeye kadar bütün tedbirlerimizi aldık."

"Karşılamaya gelenler terminale giremeyecek"

Karaismailoğlu açıklamasında "Refakatçi zorunluğu olan yolcuların dışında, karşılamaya gelenleri şimdilik terminalde misafir edemeyeceğiz. Şimdilik 5 şehirde başlattığımız sertifikasyon sürecini diğer havalimanlarında da başlatmayı planlıyoruz. Maske takma zorunluluğundan taviz vermeden bu süreci yürüteceğiz. HES kodu hayatımızın normalleri arasında yer almalıdır. Kişisel olarak sizler ve devlet olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizde salgından daha hızlı kurtulacağız" dedi.

Kurala uymayan uçuştan men edilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, maskesiz yolcuların havalimanı tesislerine ve uçağa kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu kurallara uymayan yolcuların uçuştan men edileceğini ifade ederek, "Kullandığınız maskeye ilaveten çantanızda uçuş sürenize bağlı yedek maskeler bulundurulması ve maskelerin nemlendikçe değiştirilmesi önerilmektedir. Havalimanlarında ve uçuşlarda yolcunun eldiven kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte eldiven kullanımı önerilmektedir. "demişti.

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