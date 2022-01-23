Türkiye THY duyurdu! 31 uçuş iptal edildi

THY duyurdu! 31 uçuş iptal edildi

Türkiye

THY duyurdu! 31 uçuş iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak Pazartesi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.

23 Ocak 2022, Pazar 20:11 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi. 

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,(DHA)

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