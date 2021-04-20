Ekonomi THY duyurdu: Devam ediyor

THY duyurdu: Devam ediyor

Ekonomi

THY duyurdu: Devam ediyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yolculara maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan hijyen setinin verildiği belirtildi.

20 Nisan 2021, Salı 00:47 Son Güncelleme:
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Seferin saati ve durumuna göre yolculara ayrıca battaniye, kulaklık ve tekstil ürünleri hizmetinin sunulduğu ifade edilen paylaşımda, "Yüksek standartlarda oluşturduğumuz hijyen politikamız ile şekillenen uçak içi servislerimiz, yolcularımıza çok daha güvenli bir seyahatin kapısını açıyor. Sağlıklı ve keyifli yolculuklar dileriz" denildi.

AA

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