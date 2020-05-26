Ekonomi THY duyurdu: Yolcular anons ile uçağa binecek

THY duyurdu: Yolcular anons ile uçağa binecek

Ekonomi

THY duyurdu: Yolcular anons ile uçağa binecek

Türk Hava Yolları haziran ayında yeniden uçuşlara başlayacak. Corona virüs sonrası uçlarda yeni dönem başlıyor. Yolcular anons ile sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak.

26 Mayıs 2020, Salı 15:47 Son Güncelleme:
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Corona virüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.

Ekşi, “Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat” diye paylaşımlarda bulundu.

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