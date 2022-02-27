Ekonomi THY ek sefer planlandığını açıkladı

THY ek sefer planlandığını açıkladı

Ekonomi

THY ek sefer planlandığını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Müdürü Bilal Ekşi, 'Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır' dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planlandığı açıklandı.

Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır" dedi.


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Bağkur, emekli kız çocuğuna yetim aylığı bağlamaz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Hakan Çelik
Yaptırımlar Rusya’yı durdurmaya yetmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Yüksek not kolay nakit
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Nerede benim hakkım?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya SWIFT sisteminden çıkarılabilir! Ödemeleri erkenden istediler...