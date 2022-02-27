THY ek sefer planlandığını açıkladı
Türk Hava Yolları (THY) Müdürü Bilal Ekşi, 'Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır' dedi.
27 Şubat 2022, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planlandığı açıklandı.
Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır" dedi.