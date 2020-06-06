THY, en büyük operatör oldu

Corona virüs salgını nedeniyle uçuşlarını kısa süreliğine askıya alan THY 1 Haziran tarihi itibari ile iç hat uçuşlarına yeniden başladı.

THY’de normalleşme sürecinde kademeli olarak yeniden başlatılan 359 iç hat seferi ile dünya uluslararası operasyonlarla EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu.

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