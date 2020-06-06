THY, en büyük operatör oldu
Türk Hava Yolları EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu.
06 Haziran 2020, Cumartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle uçuşlarını kısa süreliğine askıya alan THY 1 Haziran tarihi itibari ile iç hat uçuşlarına yeniden başladı.
THY’de normalleşme sürecinde kademeli olarak yeniden başlatılan 359 iç hat seferi ile dünya uluslararası operasyonlarla EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu.
airlinehaber
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