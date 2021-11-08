Ekonomi THY, günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

THY, günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Ekonomi

THY, günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları (THY), 1-7 Kasım arasında günlük 1020 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

08 Kasım 2021, Pazartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 1-7 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 150 bin 615 uçuş, günde 21 bin 516 sefer gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Graup, günlük 2 bin 89 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1020 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 959 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 417 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Raporda, uçuş seferlerinin pandemi öncesi 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 79 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta yüzde 6,3 oranında azaldığı kaydedildi.

AA

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