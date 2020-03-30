Ekonomi THY iç hat seferlerinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacak

THY iç hat seferlerinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacak

Ekonomi

THY iç hat seferlerinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, yeni tip corona virüs için alınan önlemler kapsamında iç hat seferleri için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacağını bildirdi.

30 Mart 2020, Pazartesi 01:08 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili açıklama yaptı. Yolcuların iç hat biletlerini havalimanı satış ofisleri yanında acentelerden seyahat izin belgesiyle alabileceğini belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Corona virüs ile mücadele kapsamında iç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak. Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz. İstanbul bacaklı iç hat uçuşlarımız için şayet seyahat belgesi almış iseniz biletlerinizi çağrı merkezimizden de alabilirsiniz."

Ekşi, seyahat izin belgesi olmayan biletli yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceğini, yolcuların evrakını yanında bulundurması gerektiğini kaydetti.

AA

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