THY ikinci rüya uçağı da teslim aldı

THY'nin yolcu talebinin karşılaması ve uçuş deneyimlerini geliştirmesine olanak tanıyacak uçak, saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD'de bulunan Boeing'in Everett'teki merkezinden teslim alınan TC-LLB kuyruk tescilli uçak, işlemlerinin yapılmasının ardından seferlerine başlayacak.

İkinci rüya uçağın da ilk olarak İstanbul-Antalya hattında sefer yapacak. THY'nin uzun menzilli rotalarda kullanacağı bu uçaklardan 4 tane daha Ağustos ayı sonuna kadar filoya katılacak.

Yeni uçakların kabininde tasarım değişikliğine gidilerek 1-2-1 diziliminde koridor erişimi olan business class koltukları oluşturulurken, ekonomi sınıfı koltukları ise Türkiye'de TSI şirketi tarafından imal edildi.

Gövdesi tamamen kompozit olma özelliği taşıyan 787'lerin uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre, yüksekliği 17 metre menzili ise 14 bin 140 kilometre. THY filoya katılan ilk uçağına, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, Bülbül'ün memleketi 'Maçka' ismini vermişti.

DHA