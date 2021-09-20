THY ikram yasağını kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY) ikram yasağını da kaldırdı. Çarşamba gününden itibaren dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki yasak da kalkıyor.
20 Eylül 2021, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları, dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram yasağını da kaldırdı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/BilalEksiTHY/status/1439908966507687939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1439908966507687939%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fturkiye%2Fthyden-ic-hatlarda-ikram-karari