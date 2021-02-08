Ekonomi THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat'a kadar uzattı

THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat'a kadar uzattı

Ekonomi

THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

08 Şubat 2021, Pazartesi 18:33 Son Güncelleme:
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THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.

AA

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