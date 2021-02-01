THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Şubat'a uzattı
THY, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararını uzattı.
01 Şubat 2021, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 7 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
THY basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 karantinası nedeniyle daha önce 31 Ocak olarak açıklanan İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, tedbirler kapsamında 7 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldığı belirtildi.
AA