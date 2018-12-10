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THY, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya sefer başlattı

Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya ilk tarifeli sefer, "TK-2046" numaralı uçakla icra edildi

10 Aralık 2018, Pazartesi 20:20 Son Güncelleme:
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THY, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya tarifeli sefer başlattı.

Öğleden sonra havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarda işlemlerini yaptırdı.

HAFTANIN HER GÜNÜ YAPILACAK

Biniş kartlarını alarak bagajını teslim eden yolcular, güvenlik kontrollerinin ardından tarifeli uçağın hareket edeceği körüğe gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya ilk tarifeli seferi yapan "TK-2046" numaralı THY uçağı, saat 18.30'da hareket etti.

Adana'ya tarifeli seferlerin haftanın her günü karşılıklı icra edileceği öğrenildi. 

AA


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