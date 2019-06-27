THY, Japonya hattında hedef büyüttü

Türkiye’ye gelen Japon turist sayısı yeniden artış trendine girerken Türk Hava Yolları filosuna yeni katılacak geniş gövdeli uçaklarla beraber Japonya’da yeniden büyümeyi planlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 verilerine göre Türkiye’ye 83 bin, bu yılın ilk 4 ayında ise yüzde 37 artışla 30 bin Japon turist geldi. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre Japon turist sayısında yüzde 50 artış bekleniyor. Şu an Japonya’da sadece Tokyo’ya uçan THY, Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden seferlere başlayacak.

2,5 YILDA 500 BİN YOLCU

Demirören Haber Ajansı’nın(DHA) edindiği bilgilere göre THY’nin, bu yıl İstanbul-Tokyo-İstanbul uçuşlarında taşıdığı yolcu sayısı 100 bini geçti. THY, 2,5 yılda ise Tokyo pazarında gidiş ve geliş olmak üzere toplam 500 bin yolcuya ulaştı.

HEPSİ JAPONCA BİLİYOR

Yabancı dil bilmeyen yolcularla iletişimi kolaylaştırmak için uçtuğu ülkeye göre o ülkenin ana dilini bilen en az bir kabin personelini uçuşta görevlendiren THY’de 61 kabin görevlisi Japonca biliyor.

DHA