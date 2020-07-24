Ekonomi THY kampanyayı bir ay daha uzattı

THY kampanyayı bir ay daha uzattı

Ekonomi

THY kampanyayı bir ay daha uzattı

Türk Hava Yolları corona virüs sürecinde sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulamıştı. THY kampanya süresini bir ay daha uzattığını açıkladı.

24 Temmuz 2020, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz yüzde 40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" dedi.

8 Haziran tarihi itibariyle sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY'nin başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu ifade edildi. Bu kayıtların yüzde 69'nun Türkiye'den yüzde 31'nin ise yurt dışından olduğu belirtildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor.

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