THY: Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik

THY: Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik Türk Hava Yolları'nın (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir video paylaştı.