THY: Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik
Türk Hava Yolları'nın (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir video paylaştı.
THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir video paylaşıldı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik" mesajı verildi.
38 saniyelik videoda, "Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.
https://twitter.com/TK_TR/status/1193091807615299584